Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen uluslararası buluşmada Bursaspor'a verdiği destekle dikkat çekti. Balkanlar'da yankı bulan yeşil-beyaz mesajlar, Bursaspor sevgisinin coğrafyalar üstü bir bağ olduğunu bir kez daha gösterdi.

Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla Üsküp'te gerçekleştirilen Osmangazi Kardeşler Buluşması, 11 ülke ve 40 şehirden 350 kadının katılımıyla gerçekleşti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kardeşlik, kültürel dayanışma ve kadınların toplumsal rolü ön plana çıkarken, Bursaspor sevgisi de organizasyonun simge unsurlarından biri haline geldi. Program boyunca Bursaspor atkı ve bayraklarıyla sergilenen destek, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Program sonunda yapılan değerlendirmede Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor'un yalnızca Bursa'da değil, Balkanlar başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde güçlü bir taraftar kitlesine sahip olduğunu belirtti. Görsel şölenin yaşandığı etkinlik, 'Her zaman, her yerde Bursaspor' mesajıyla sona erdi.