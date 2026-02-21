Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Medya Buluşması' etkinliği, Bursa'da Ramazan ayının toplumsal yaşamdaki yeri ve kent kültürüne etkilerini gündeme taşıdı. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, geçmişten günümüze Bursa'da Ramazan geleneği ve değişen şehir yaşamı kapsamlı biçimde ele alındı.

Sevda Kurul'un moderatörlüğünü üstlendiği Gazeteci İbrahim Öge'nin ise konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte; Bursa'nın eski Ramazan akşamları, mahalle kültürü, komşuluk ilişkileri ve bu kültürün zamanla nasıl dönüştüğü üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı. Öge, Ramazan ayının yalnızca dini bir dönem olmadığını, aynı zamanda kentin sosyal hafızasında güçlü bir yer tuttuğunu vurguladı.

Ramazan gelenekleri masaya yatırıldı

Bursa'nın kadim bir başkent olduğuna dikkat çeken Gazeteci İbrahim Öge, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Geçmişte Ramazan ayının başlangıcı rü'yet-i hilal yoluyla belirlenirdi. Ayın hareketleri gözlemlenir, hilalin görülmesi Bursa kadısına bildirilirdi. Hilal görüldüğünde top atışlarıyla Ramazan'ın başladığı halka ilan edilirdi. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde ve Osmanlı arşiv belgelerinde Bursa'da bu gözlemenin yapıldığı yerler açıkça anlatılmaktadır. Şaban ayının son günlerinden itibaren Ramazan defteri devreye girer, fiyatlar Ramazan boyunca sabit tutulurdu. Bakırcılar Çarşısı ve çevresi bu dönemde büyük bir ticari canlılık yaşardı. Evlerdeki bakır tabaklar kalaylanır, Ramazan sofraları için özel hazırlıklar yapılırdı. Ramazan ayı, Bursa'da hem manevi hem de sosyal ve ekonomik açıdan hayatın merkezinde yer alırdı.'

Ramazan ayının toplumsal dayanışma yönüne dikkat çeken Öge, 'Birlik ve beraberlik noktasında çok önemli işler yapılıyordu. Hem çocuklar, hem dar gelirliler hem de yaşlılar düşünülüyordu. Mesela 'diş kirası' diye bir gelenek vardı; insanlar evine gelen misafire 'beni şereflendirdin, bereket verdin' diyerek hediye ederdi. Bir de zimem defteri uygulaması vardı. Bu gelenek, Ramazan boyunca imkanı olanların mahalle bakkalına gidip veresiye defterini istemesiyle başlardı. Mahalle bakkalı borcun ne kadar olduğunu söyler, kişi ya tamamını öder ya da defterin başından, ortasından, sonundan bir sayfa açtırarak borçları kapatırdı. Böylece yüzlerce insan büyük bir borç yükünden kurtulurdu. Bu çok önemli bir toplumsal dayanışma örneğiydi. Ramazan kültürümüzde çocuklara yönelik uygulamalar da vardı. Tekne orucu ya da oruca direk vurma dediğimiz uygulamayla çocuklar öğleye kadar oruca alıştırılır, dayanma süresi uzatılmaya çalışılırdı. İlk orucunu tutan çocuklar ödüllendirilir, çeşitli hediyelerle teşvik edilirdi' ifadelerini kullandı.

'Kültürümüzden korkmayın'

Gençlere tavsiyelerde bulunan İbrahim Öge, 'Kültürümüzden korkmayın. Türk kültürü korkulacak bir kültür değildir. Türk kültürü 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir kültürdür. Türk kültürü açın, tokun halini bilen, yardımlaşmayı ve dayanışmayı esas alan bir kültürdür. Emin olun, birçok İslam coğrafyasında Ramazan'ı bizim gibi birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan başka bir millet yok. Kendi kültürünüzden geleni okuyarak, araştırarak atalarınızı ve törenizi tanıyın. Bunu yaptığınızda kültürünüzü ideolojik bakıştan, ötekileştirmeden ve ayrıştırmadan kurtarırsınız' diye konuştu.

Program sonunda Gazeteci İbrahim Öge, Osmangazi Belediyesi'ni Ramazan etkinlikleri ile ilgili yaptıkları çalışmalardan dolayı yürekten kutladı. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Süleyman Çavlı ise İbrahim Öge'ye günün anısına teşekkür plaketi takdiminde bulundu.