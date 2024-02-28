TFF 2. Lig’in 28. haftasında Bucaspor 1928’i konuk edecek olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken bugün yapılan idmanda taktik çalıştı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 28. haftasında sahasında karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.