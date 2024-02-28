Nilüfer Kent Konseyi’nin sürdürülebilir yaşam ve bilinçsiz tüketime dikkat çekmek için düzenlediği etkinlikte ikinci el eşyalar takas edildi.

Nilüfer Kent Konseyi, aşırı tüketime karşı sürdürülebilir bir yaşama dikkat çekmek amacıyla Altınşehir Mahallesi’nde takas pazarı düzenledi. Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi, Altınşehir Mahalle Komitesi, Altınşehir Kadın Dayanışma Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin de katkılarıyla, “Mahallende değiştir, dönüştür, paylaş” sloganıyla düzenlenen etkinlikte ikinci el eşyalar el değiştirdi. İkinci el pazarında vatandaşlar, kullanılabilir durumdaki giysi, kitap, oyuncak, çanta, takı ve küçük ev eşyalarını ya takas yoluyla, ya da uygun fiyata alma imkanı buldu. Etkinlik kapsamında ‘Giysi Dekorlama Atölyesi’ de düzenlenerek ikinci el giysilerin yeni bir görünüme kavuşması sağlandı. Etkinlik sonunda Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası da sahne alarak katılanlara keyifli anlar yaşattı.

Etkinlikte yer alan Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nazlı Ünalan ve Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş destek verenlere teşekkür etti.