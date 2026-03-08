Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Muşspor deplasmanının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Çelik, karşılaşma sonrası yaşanan taşlı saldırıya tepki göstererek konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Paylaşımında deplasmana giden taraftarları, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik eden Çelik, "Oraya giden taraftarımızdan teknik direktörüne, futbolcusundan çalışanına kadar herkesi tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Bursaspor kafilesini iyi şekilde ağırlayan Muşspor Başkanı ve yönetimine de teşekkür eden Çelik, buna rağmen taraftar ve futbolculara taş atan kişiler için sert ifadeler kullandı. Çelik, "Taraftarlarımıza ve futbolcularımıza koca koca taşlar atan karaktersizleri devletimize havale ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun." dedi.

Bunun yanı sıra Enes Çelik, yaralı Bursaspor taraftarlarının görüntülerini de sosyal medyada paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Yaralı taraftarımız bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. Muş’ta yaşananlar kabul edilemez. Muş Emniyeti bu olayda sınıfta kalmıştır. Saygıdeğer İçişleri Bakanımızdan olaya el koymasını bekliyoruz."