2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, 3-0'lık Malta galibiyeti sonrası ikinci maçında Kuzey İrlanda'yı da 1-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Ay-Yıldızlılara galibiyeti getiren golü 24. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti. Gruptaki diğer maçta İsviçre, deplasmanda Malta'yı 4-1 mağlup etti.

Lurgan'daki karşılaşmayı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Muhammet Akçay, Edinburgh Büyükelçisi Hakan Kıvanç ve beraberindeki Türk heyeti de tribünden takip etti.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçını 14 Nisan 2026 tarihinde İsviçre deplasmanında oynayacak olan Kadın A Milli Takımı, rakibini 18 Nisan 2026'da Sinop'ta konuk edecek. Ay-Yıldızlılar, gruptaki beşinci maçını 5 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'de Kuzey İrlanda ile oynayacak; son sınavında ise 9 Haziran 2026'da Malta deplasmanına çıkacak.