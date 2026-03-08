Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak görevini bıraktığını duyuran Recep Okumuş şu ifadelere yer verdi;

"Her güzel hikâyenin bir başlangıcı olduğu gibi bir vedası da vardır…

Değerli Cerrahspor Ailesi, Kıymetli Cerrah Mahallesi Halkı ve Büyük Cerrahspor Taraftarı,

2019 yılında büyük bir sorumluluğu ve aynı zamanda büyük bir onuru üstlenerek Cerrahspor Kulüp Başkanlığı görevini devraldım. O gün tek bir hayalimiz vardı: Cerrahspor’u hak ettiği yere taşımak ve mahallemizin adını sporla, başarıyla ve birlik beraberlikle daha güçlü duyurmaktı.

Göreve başladığımızda kulübümüz 2. Amatör Lig’de mücadele ediyordu. İnanmış bir yönetim, fedakâr futbolcular ve büyük Cerrahspor taraftarının desteğiyle önce şampiyon olarak 1. Amatör Lig’e yükseldik. Ardından yine şampiyonluk yaşayarak kulübümüzü Süper Amatör Lig’e taşıdık. Bu başarılar sadece birer kupa değil; Cerrah Mahallesi’nin inancının, emeğinin ve birlik ruhunun bir göstergesidir.

Bu süreçte sadece sportif başarılar elde etmedik. Aynı zamanda ulusal kanal Bein sports da en iyi şekilde tanıtmanın ve bölgesinde adından bahsettiren saygı duyulan bir kulüp olmasını sağladık. Yine Cerrah Mahallemize kazandırdığımız spor tesisi de hep birlikte verdiğimiz mücadelenin ve yoğun girişimlerin bir sonucu oldu. Bu tesis, bugün olduğu gibi yarın da gençlerimize hizmet edecek, Cerrahspor’un geleceğine ışık tutacaktır.

Bu sezon Süper Amatör Lig’de tüm imkânsızlıklara rağmen takımımızın ligde kalması için büyük bir mücadele verdik. Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve yönetimimiz büyük bir özveri gösterdi. Bu mücadele benim için en az şampiyonluklar kadar kıymetlidir.

Bugün ise gönlüm Cerrahspor ile dolu olarak, büyük bir gurur ve onurla başkanlık görevimi bırakma kararı alıyorum. Görev sürem boyunca bana destek olan yönetim kurulu üyelerimize, teknik kadrolarımıza, futbolcularımıza, Cerrah Mahallesi halkına ve her şartta takımının yanında olan büyük Cerrahspor taraftarına yürekten teşekkür ediyorum.

Cerrahspor benim için sadece bir kulüp değil; bir aile, bir emek ve bir hatıradır. Bundan sonra da nerede olursam olayım Cerrahspor’un başarısı için dua eden, sevinen ve destekleyen biri olmaya devam edeceğim.

İnanıyorum ki Cerrahspor daha büyük başarılar yaşayacak, Cerrah Mahallesi’nin gururu olmaya devam edecektir.

Hakkınızı helal edin.

Saygı ve sevgilerimle.

Bazı görevler biter… ama bazı sevdalar asla bitmez."

