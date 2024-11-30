Ligde geride kalan 12 hafta sonunda 10 galibiyet ve 2 beraberlik alarak topladığı 32 puanla tüm zamanların en iyi başlangıç rekorunu elde Bursasspor’da moraller yerinde. Son olarak 10 kişi kaldıkları maçta zorlu Elazığ deplasmanından 3 puan alarak en yakın takipçisi Karşıyaka’ya 6 puan fark atan Yeşil Beyazlıların bu haftaki konuğu ise küme düşmeme mücadelesi veren Artvin Hopaspor olacak.

Bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada maç başına 2,66 puan ortalaması yakalayan Bursaspor, 12 hafta sonunda rakiplerine ise hiç yenilmeyerek müthiş bir başlangıç yaptı. 12 maçta rakip ağları 25 kez sarsarak maç başına 2,08 gol ortalaması yakalayan temsilcimiz, 12 maçta ise kalesinde sadece 2 gol gördü.

Artvin Hopaspor karşısında galibiyet alması durumunda kendine ait, yenilmeme ve en çok puan toplama rekorunu kıracak olan ekibimizde en büyük güç ise yine muhteşem taraftarı olacak. Maçı 43 bin taraftarın izlemesi bekleniyor.

Bu arada Yeşil Beyazlılar, 1 Aralık gününde bugüne kadar oynadığı 9 maçta; 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

ARTVİN HOPASPOR NASIL BİR EKİP?

Son 2 haftadır rakiplerine boyun eğen ve son 4 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Artvin temsilcisi Bursa’ya moralsiz geldi.

12 hafta sonunda grupta sadece 2 galibiyeti olan ekip, 6 maçta berabere kalırken 4 maçta ise yenildi. Bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandıran ekip kalesinde ise 14 gol gördü. Ligin en az gol atan 2 takımından biri olan Hopaspor, küme düşme hattının sadece 4 puan üzerinde yer alıyor.

DEPLASMAN KARNESİ İLGİNÇ

Grubun en mütevazı takımlarından biri olan Karadeniz temsilcisi bugüne kadar deplasmanda 6 maça çıktı. Bu maçlardan 1’ni kazanırken 3 maçta beraberlik alan ekip, 2 maçta ise yenildi.

Grubun en çok beraberlik alan 2 takımından biri olan ekip, yenmekten ziyade önceliği yenilmemek üzerine kuruyor.

Bu arada Karadeniz temsilcisi 1 Aralık gününde bugüne kadar oynadığı 4 maçta; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 5 gol atan ekip kalesinde de yine 5 gol gördü.

BURSASPOR-ARTVİN HOPASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

TFF 3. LİG 1. Grup 13. Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Bursaspor-Artvin Hopaspor arasında ki mücadele 1 Aralık Pazar günü Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda saat 16.00’da başlayacak. Maç Line TV’den canlı yayınlanacak.