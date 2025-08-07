Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 16 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Stadyumu’nda Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın biletleri 8 Ağustos Cuma günü saat 10.00 itibarıyla satışa sunulacak.

Tribün fiyatları belli oldu. Bilet fiyatları tribünlere göre şu şekilde açıklandı:

"Güney Kale Arkası: 200 TL, Kuzey Kale Arkası: 200 TL, Doğu Alt: 400 TL, Doğu Üst: 400 TL, Batı Alt: 550 TL, VIP: 550 TL, 1963 Yatırım Finansman Tribünü: 700 TL, Deplasman tribünü biletleri ise Eskişehirspor Kulübü tarafından satışa sunulacak."

Maç geliri fidan kampanyasına

Hazırlık maçına dair açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, karşılaşmadan elde edilecek gelirin yangın sonrası başlatılan fidan kampanyasına aktarılacağını belirtmişti.

Kaynak: İHA