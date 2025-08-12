Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçların sıfır fiyatının üzerinde satılmasını yasakladı ancak uygulamada fırsatçılık yapan satıcıların varlığı, alım-satım sürecini zorlaştırıyor. Bu durum da tüketicilerin sıfır araçlara yönelmesine neden oluyor.

Bazı ilanlarda aynı modelin ikinci el fiyatı, sıfır araç fiyatından daha yüksek görünüyor. Uzmanlar, bu tür ilanlara karşı vatandaşları uyardı.

Bazı İkinci El Araçlar Sıfırdan Daha Pahalı

Örneğin, TOGG’un en donanımlı versiyonu bayilerde 2,5 milyon TL’ye satılırken, bazı ilan platformlarında aynı araç için 3 milyon TL’ye varan fiyatlar isteniyor. Oysa artık bayilerde sıfır araçlara erişim sorunu yaşanmıyor. Bu nedenle ikinci el araçların sıfırdan yüksek fiyatlarla satılması, uzmanlara göre piyasa gerçekleriyle örtüşmeyen ve rasyonel olmayan bir tabloyu ortaya koyuyor.