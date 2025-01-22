Maçın ikinci yarısında sağ üst adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan 33 yaşındaki forvet oyuncusunun yapılan kontrollerde, üst adalesinde yırtık tespit edildiği öğrenildi.

Bursaspor kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muhammet Demir’in en az bir ay sahalardan uzak kalacağı bilgisini verdi.

"Son oynanan Düzcespor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan profesyonel futbolcumuz Muhammet Demir’in tedavisine başlanmış olup, iyileşme sürecinin dört hafta sürmesi planlanmaktadır. Ayrıca Muhammet Demir, yönetim kurulumuzla yaptığı görüşmelerin ardından sözleşmesinden kaynaklı tüm mali haklarından feragat ettiğini belirtmiştir."