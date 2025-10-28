

Ligde şampiyon olarak 1. Lige çıkma planları yapan Bursaspor, bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası gruplarına da katılmayı hayal ediyor. Sakaryaspor maçını kazanması durumunda 1 eleme maçı daha oynayacak olan ekip, bu virajı da aşarsa çoğunluğu Süper Lig ekiplerinden olan grup elemelerine katılma hakkı kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur eleme maçında BAL ligi takımlarından Söğütspor'u 7-0, 2. eleme maçında ise Karadeniz Ereğlispor'u 2-1'le geçen Yeşil Beyazlılar, 3. turda ise 1. lig ekibi Antalyaspor'la eşleşmişti.

Takımın başına Tahsin Tam'ın getirilmesinin ardından son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan temsilcimiz, grupta ki durumuna rağmen halen taraftarın beklediği futbolu oynayamıyor. Futbol olarak beklentilerin uzağında olsa da skor anlamında istediğini kısmen alabilen Bursaspor, form grafiğini yükselterek devre arasına kadar ligde ve kupada maksimum başarıyı hedefliyor.

ANTALYASPOR DÜŞÜŞTE

Süper ligin tecrübeli takımlarından Antalyaspor ise son lig maçında alınan 4 mağlubiyetle büyük bir şok içinde. Bu hafta lig maçında kendi sahasında Başakşehirspor'a 4-0 yenilerek 10 puanda kalan ve 14. sıraya gerileyen ekip, küme düşme hattının 2 puan üzerinde bulunuyor. Son 4 lig maçında kalesinde 14 gol gören Antalyaspor, son 5 maçtır ise 3 puana hasret.

Kötü gidişata son veremeyen ekip, bu nedenle Ziraat Türkiye kupasına büyük önem veriyor. Kupa maçında hata yapmadan 3. ve 4. tur maçlarını kazanarak gruplara kalmayı hedefleyen Akdeniz ekibi, Bursaspor'u yenerek galibiyet özlemini gidermeye çalışacak.

MAÇ NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur ele maçında Antalyaspor-Bursaspor arasında oynanacak olan mücadele 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Maç Aspor'dan canlı yayınlanacak.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT