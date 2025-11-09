Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi yapan Bursaspor, 12. hafta karşılaşmasında Güzide Gebzespor’a 4-1 yenildi.
Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı, Gebzespor’un 3-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Gebzespor, 52. dakikada Batuhan Altıntaş’ın attığı golle maçta skoru 4-1 yaptı.
Stat: Gebze Alaettin Kurt Stadı
Bursaspor: Hakkı Türker, Ertuğrul Ersoy, İlhan Depe, Tunahan Ergül, Muhammet Demir, Barış Gök, Anıl Atağ, Sefa Narin, Alperen Babacan, Ertuğrul İdris Fırat, Taha Batuhan Yayıkcı.
Gebzespor: Tolunay Yurtseven, Mustafa Batuhan Altıntaş, Alpay Koçaklı, Mutlu Güler, Haşim Arda Sarman, Kaan Kanak, Mustafa Hüseyin Seyhan, Onur Taha Takır, Adem Doğan, Furkan Taş, Mustafa Pektemek.