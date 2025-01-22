ANKARA (İGFA) - "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda öğrenciler; insana, doğaya ve can dostlarına faydalı işler yapmaya devam ediyor.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Ankara Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de bu kapsamda soğuk havalarda patili dostlarını unutmadı.



"Patikondu" adını verdikleri projeyle lise öğrencileri, koli ve atık malzemelerden kedi yuvaları tasarladı.

Öğrenciler daha sonra el birliği ile hazırladıkları yuvaları kedilerin barınabileceği noktalara bıraktı.