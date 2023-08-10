Bursaspor yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı…

Son genel kurulda göreve seçilen Recep Günay başkanlığındaki yönetime görevi bırakmaları yönünde yoğun baskı vardı. Eski başkan Ali Ay’ın ilk kongrede aday olacağını açıklaması üzerine Yeşil beyazlı kulübün taraftar grubu TEKSAS imza kampanyası başlatıp, gerekli imzaları toplamıştı. Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder de, imzaları noter kanalıyla kulübe göndermişti. Başkan Recep Günay ve yönetiminin bu baskılar sonucunda olağanüstü genel kurul kararı aldığı ancak henüz tarihi belirlemediği öğrenildi.

Kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor…