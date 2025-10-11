Ligde şu ana kadar oynanan 7 maçta 3 galibiyet, 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 10 puanla grupta 8. sırada yer alan yer alan bordo beyazlılar, bu maçlarda attığı 10 gole karşılık kalesinde ise 7 gol gördü.

Bu sezon kendi saha ve seyircisi önünde ise 3 maça çıkan Sultan Su İnegölspor, bu maçların sadece 1'ini kazanırken, 2'sini ise kaybetti. Son 2 iç saha maçında rakiplerine yenilen ekip, Beykoz Anadolu maçıyla bu istatistiği de değiştirmeye çalışacak.

BEYKOZ ANADOLU NASIL BİR EKİP?

Bu sezon ligde henüz 6 maç oynayan İstanbul ekibi, bu maçların 2'sini kazanırken, 1 maçtan beraberlik 3 maçtan iste mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda sadece 3 gol atmayı başaran ekip kalesinde ise 5 gol gördü. Grupta son sırada yer Bucaspor'un ardından en az gol atan 2. takım olan Beykoz Anadolu, katı defans hattıyla dikkat çekiyor. En az gol yiyen takımlar arasında bulunan ekip, 3 deplasman maçından 4 puan çıkardı.

SULTAN SU İNEGÖLSPOR-BEYKOZ ANADOLU MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Sultan Su İnegölspor-Beykoz Anadolu maçı arasında karşılaşma 12 Ekim Pazar günü saat 15.00'de İnegöl ilçe stadyumunda oynanacak. Maç HTSpor'dan canlı yayınlanacak.