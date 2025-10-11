3. Lige yeni bir heyecan getiren İnegöl ekibi Kafkasspor, futbol tarihinde ender rastlanan bir zafere imza atmıştı. Geçtiğimiz hafta Kartal Bulvarspor karşısında 1-0 geriye düşen, ardından ise 26. dakikada 2 oyuncusu kırmızı kartla atılan ekip, 9 kişiyle rakibi karşısında 2-1 öne geçmişti. Daha sonra üçüncü oyuncusu kırmızı kartla atılan Kafkasspor, 8 kişiyle 3 puanı alan taraf olmuştu. Bu tarihi zaferle İnegöl Kafkasspor, ilk iç saha galibiyetini de elde etmişti.

Ligde şu ana kadar oynanan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan yeşil siyahlılar, topladığı 8 puanla 11 puanla liderlik koltuğunda oturan Bursa Yıldırımspor'un 3 puan gerisinde bulunuyor. Deplasman karnesi oldukça iyi olan İnegöl ekibi, şu ana kadar oynadığı 2 deplasman maçından 4 puan çıkarmayı başardı.

Kafkasspor, kırmızı kart cezası nedeniyle Silivrispor maçında 3 etkili oyuncusundan yoksun olacak. Emre Kara, Yusuf Akdemir ve Kartal Bulvarspor maçının kahramanlarından Berkay Canmaz, Silivrispor maçında forma giyemeyecek.

SİLİVRİSPOR NASIL BİR TAKIM?

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan İstanbul ekibi bu sezon oynanan 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet aldı. 1 Maçta berabere kalan ekip, 3 maçta ise yenildi. 5 maç sonunda rakip fileleri 5 kez havalandıran ekip kalesinde ise 6 gol gördü. İstanbul ekibi kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı 2 maçı ise kaybetti. Gruptaki tek galibiyetini deplasmanda İnkılapspor'u 2-0 yenerek alan ekip, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Galata SK ile 2-2 berabere kaldı.

SİLİVRİSPOR-KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig 1. grup 6. hafta mücadelesinde Silivrispor ile İnegöl Kafkasspor arasında ki mücadele 12 Ekim Pazar günü saat 15.30'da Silivri Müjdat Gürsu stadında oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.