Ara transferde gaza basan Kafkasspor transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. 
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Daha önce Tepecikspor'dan sol bek Emre Karadağ ile Fatsa Belediyespor'dan sağ bek Emre Kara'yı renklerine bağlayan ekip, bu akşam saatlerinde de Bursaspor forması giyen Bilal Güney'i transfer etti.
Bursaspor, kendisinden çok şey beklediği Bilal Güney'i yarım sezonluğuna Kafkasspor'a kiraladı.

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Akşam saatlerinde kulüp binasında yapılan görüşmeler sonrasında genç oyuncu ile anlaşıldığı duyuruldu.
Kafkasspor Asbaşkanı Yücel Demir, çok yetenekli bir oyuncuyu kadroya kattıklarından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Bilal Güney orta sahamıza büyük güç katacak. İleride Bursaspor'a büyük katkı sağlayacak kardeşimiz, ligin 2. yarısında Kafkasspor için ter dökecek. Transferde bize kolaylık sağlayan Bursaspor yönetimine teşekkür ediyoruz. Kendisinden çok şey  beklediğimiz genç oyuncumuza da başarılar  diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT