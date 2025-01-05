Parti rozeti konusunda henüz kesinleşen bir durum olmadığını dile getiren Özlale, “Bir dizi görüşme gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte ekonomi ve kalkınma alanındaki bilgi ve deneyimlerimi Cumhuriyet Halk Partisi’ne aktarmak istiyorum. Bu çatı altında bunu başarabileceğime inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Geçmişte Neler Yaşandı?

Ümit Özlale, bir dönem İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve İzmir Milletvekilliği görevlerinde bulunmuştu. Meral Akşener’in genel başkanlık görevinden ayrılmasının ardından Özlale, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bağımsız bir milletvekili olarak siyasi kariyerine devam eden Özlale, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi’nde yer alma kararı aldı.