Meteorolojik kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu gece ve cumartesi günü Afrika üzerinden gelen toz bulutları nedeniyle çamur yağmuru bekleniyor.

Hava Forum'dan yapılan açıklamaya göre, ülkemize doğru ilerleyen toz bulutlarının etkisiyle bu gece ve cumartesi günü boyunca Bursa'da çamur yağışı yaşanabileceği belirtildi.

" Şu haritaya bakın. Afrika tozları genel olarak coğrafyamıza doğru yöneliyor. Şu sıralar Ege ve Marmara'da toz var. Geceden itibaren ve cumartesi ara ara çamur yağacak..."