Bursa'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 23 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde gökgürültülü sağanak yağışlı havayla beraber en yüksek sıcaklık 35 derece olacak.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 15 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde mevzi sağanak yağış etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 33 dereceye kadar tırmanıyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ