Hastane bünyesinde kurulan Tüp Bebek Merkezi’nde, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerin yanı sıra kanser tedavisi gören ve ileride çocuk sahibi olmak isteyenlere de destek verilecek.

Bursa ve Güney Marmaradaki illerin ileri sevk merkezi konumunda olan Bursa Şehir Hastanesi’nde yeni bir hizmet daha verilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılma işlemleri tamamlanan Tüp Bebek Merkezi, kasım ayı itibariyle faaliyete geçerek hasta kabulüne başladı.

Tüp bebek merkezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Çaylan Canıtez, Bursa ili ve çevre illerde doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlere hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi. Bu çiftlerin tetkik, tanı ve tedavi süreçlerinin tüm basamaklarının merkezde gerçekleştirilebileceğini ifade eden Op. Dr. Canıtez, “Basit bir yumurtlama tedavisinden aşılamaya, aşılamadan komplike bir tedavi olan tüp bebek tedavisine kadar tüm aşamalar merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilecektir. Bunun yanında üremenin korunması kapsamında örneğin; kanser tedavisi görecek olan kadın ve erkek üreme çağındaki kadın ve erkek hastalarımızın üreme hücrelerinin dondurulması ve saklanması gibi işlemler de merkezimiz bünyesinde yapılacaktır. Bu sayede hastalarımız ilerleyen yıllarda çocuk sahibi olmak istedikleri zaman bu şanslarını koruyabileceklerdir. Merkezimizin Bursa ilimize hayırlı olmasını diliyorum.’ ifadelerini kullandı.

Tüp bebek tedavisi yıllar içinde pek çok gelişme gösterdi

Merkezde görev yapan Embriyoloji ve Histoloji Uzmanı Dr. Nur Pınar Çimen de tüp bebek çalışmalarının tarihsel gelişimine dikkati çekerek ülkemizin bu anlamda yaptığı çalışmalara değindi.

İlk tüp bebeğin 1978 yılında dünyaya geldiğini hatırlatan Dr. Nur Pınar Çimen, ülkemizde ise 1988’de ilk tüp bebeğin olduğunu kaydetti.

Bursa Şehir Hastanesi’nin de bu anlamda büyük bir potansiyel barındırdığına vurgu yapan Dr. Çimen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

‘Tüp bebek tedavisi yıllar içinde pek çok gelişme gösterdi. Ülkemiz de tüp bebekle ilgili Avrupa’da ve dünyada öncü merkezlere sahip. Bu konuda özellikle nitelikli hizmetler veren bir ülke konumundadır. Sağlık Bakanlığı’nın özellikle tüp bebek tedavileriyle ilgili yönetmelikleri ve denetlemeleri son sürat her zaman gündemi takip ederek devam etmektedir. Özel düzenlemelerinin olduğu konulardan biridir. Ülkemizde nitelikli ve teknolojik altyapısı son derece iyi olan merkezler mevcut. Sağlık turizmi açısından da Avrupa’nın göz bebeği tüp bebek merkezleri olan bir ülke konumundayız. Bursa Şehir Hastanesi olarak birçok nitelikli alanda Bursa sağlığına hizmet vermeye devam ediyoruz. Tüp bebek merkezimizi de bu hizmetlerin içine katmanın onurunu yaşamaktayız"

Kaynak: İHA