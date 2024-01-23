İznik Gölü’nde Sibirya kazı fotoğraflandı.

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Bursa İznik Gölü’nde yaban hayatı fotoğrafçısı Ömer Ahu tarafından Sibirya kazı fotoğraflandı. Türkiye’de değerli kuş türleri arasında gösterilen Sibirya kazları kışı geçirmek için Bulgaristan ve Romanya üzerinden gelerek Karadeniz kıyılarında görülüyor. Geçmiş senelerde Yalova Hersek Lagünü ve Manyas Gölü’nde fotoğraflanan Sibirya kazının, uzun bir süre sonra İznik Gölü’nde görülmesi doğa severlerde heyecan uyandırdı. Sibirya kazlarının kışı geçirmek için güneye göç ettikleri biliniyor.

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Kaynak: İHA