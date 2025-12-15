İlçe Başkanı Şahin açıklamasında, “2x2 ve 1.5x1.5 kutu baks ile 1200, 1000 ve muhtelif çaplarda beton boru kullanılarak 7 bin 500 metre yağmur suyu hattı, ayrıca 1800, 1400, 1200, 1000 beton boru ve muhtelif çaplarda servis hatlarıyla 9 bin 500 metre kanalizasyon hattı olmak üzere toplam 17 bin metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı projelendirilmiştir. İmalat son aşamasına gelmiş olup yıl sonu itibarıyla tamamlanacaktır. Proje tamamlandığında ilgili mahallelerde altyapı sorunları büyük ölçüde çözüme kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN