Burhaniye Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (BURSEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreçlerinde öğrencilere, alanında uzman öğretmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından tercih danışmanlığı sunuyor.

Uzman öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanlarını, yeteneklerini ve başarı durumlarını göz önünde bulundurarak, en uygun üniversite ve bölüm tercihlerinin yapılmasını sağlıyor. Tercih danışmanlığı, öğrenci ve velilerinin katılımıyla birebir görüşmeler şeklinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca, tercih sürecine dair detaylı bilgilendirmeler uzman öğretmenler tarafından sağlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “YKS tercih dönemlerinde sunduğumuz tercih danışmanlığı hizmetiyle, öğrencilerimizin üniversite hayatlarına en iyi şekilde başlamalarını amaçlıyoruz. Burhaniye Belediyesi olarak ilçemizde, öğrencilerimizin eğitimi için gerekli destekleri sağlıyoruz. Geleceğimizin ışığı gençlerimize kariyer yolculuklarında başarılar diliyor, tercih dönemlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

YKS tercih danışmanlığı hizmeti hakkında açıklamalarda bulunan Burhaniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Rukiye Güven Köken, "Öğrencilerimizin tercih işlemleri başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında, öğrencilerimize en doğru üniversite tercihini yapabilmeleri için tercih danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. Uzman öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız, öğrencilerimize en uygun üniversite ve bölümleri öneriyor. Tercih dönemi süresi boyunca danışmanlık hizmetimiz devam edecek" dedi.

Burhaniye’de YKS tercihleri için danışmanlık isteyen tüm öğrenciler, 0266 412 55 00 numaralı telefonu arayarak randevu alabilir, BURSEM’e gelerek tercih işlemleri için danışmanlık hizmeti alabilirler.

YKS tercihleri, 25 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başlayıp 2 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek.