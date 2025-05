Burulaş’ın taşıma verilerini açıklayan Başkan Bozbey, “Son 1 yıl içerisinde verileri de paylaşacağım. Toplamda 354 milyon yolcu taşımışız. Her Bursalı aşağı yukarı 100 kez aracı kullanmış. Gece seferlerimiz var. Orada da ilgi gittikçe artıyor. Otobüslerde 33 bin civarında, raylıda 64 bin hemşerimizi evlerine ulaştırmışız. Yaklaşık 477 bin civarında araç Terminal’den kalkış yaptı. 14 milyon yolcunun taşındığını söyleyebiliriz. 53 milyon civarında ücretsiz kullanım toplamı oldu. 354 milyon yolcunun 53 milyonu ücretsiz taşındı. Özel günleri de katarsak, aktarma yapanlardan da ücret almıyoruz. Bunların toplamına baktığımızda 69 milyon civarında ücretsiz yolcu taşımışız. Gittiğin kadar öde sistemini getirdik. 5 milyonu geçen sayı yakaladık. Öğrenci binişleri arttı. Şu an da Türkiye’nin en düşük ücretle ulaştıran 6.75 kuruşa öğrenci ulaşıyor. Bunları artırdığımız sürece özellikle batı tarafında 19 Mayıs mahallesinde olan trafik sorununu da kaldıracağımızı düşünüyoruz. Pazar günleri biliyorsunuz, Bursaray sabaha kadar çalışıyor. Öğrenildikçe daha fazla kullanılıyor. Bunu da sağlamış olduk” dedi.

Bozbey, “Yeni hizmete Ukome’den çıkan kararlar neticesinde kentin çeşitli yerlerinde açtık. Mobil kişiselleştirme araçları 17 ilçede ihtiyaç duyulan alanlarda vatandaşa sunuluyor. Bir taraftan kara raylı sistem derken, denizle ilgili körfez ulaşımında da anlayışını ortaya koyuyoruz. Özellikle bu yaz her gün düzenli saatlerde öngörüyoruz. İBB’den alım da yapmıştık. Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun süreciyle ilgili bir çok şey durdurulma noktasına itilmeye çalışılıyor. İnşallah Ekrem başkanımızda aramıza döner ve sistem oturur. Denizi Bursa turizmi açısından da cruise gemileri içinde çalışmalar yürüyor. Ancak tonajına göre 600 kişilik gemilerin yanaşacağı düşünülüyor. Daha yüksek kişiler için de biraz daha açıktan teknelerle onları karaya alacağız. Bunları sürekli kılarsak çok daha verim alacağımızı düşünüyoruz. Filomuzun ortalama yaşı ortalama 4 yıl. 40 civarı aracımızı yeniledik. Devre dışı bırakacağımız araçlar var. Klimalı, konforlu bir şekilde sürülmesiyle huzurlu bir şekilde gitmelerini sağlamak istiyoruz. Sürücülerimizi an ve an takip ediyoruz. Teknoloji giderek gelişiyor. Uyuklama süresini dahi verebiliyor. Daha dikkatli olmaları konusunda eğitimlerimizi de bir taraftan veriyoruz. Bazen Burulaş’la ilgili merdivenlerden şikayet alıyoruz. Bir ekip oluşturduk. Ancak kamerayla anlık takibini de yapıyoruz. Nerede çalışmıyorsa arkadaşlarımız kısa sürede müdahale ediyorlar. Bursaray’da klimalar konusunda şikayet alıyoruz. Ray sistemlerinin de kontrol edilmediğini, yıllardır geciktirildiğini biliyoruz. Kurduğumuz ekip tamamlama aşamasına geldi, bütün rayları teknik olarak incelediler. Sorunları da kısa süre içerisinde giderdik. Sizler uyurken ekipler raylar üzerinde çalışıyorlar. Önemsediğimiz konu güvenlik. Biz temizlikleri önceden garajlarda yapıyorduk. Şu an da mobil sistemi geliştirdik. Şu an yerinde yapılıyor. Mudanya BUDO iskelesi şu anda yenilendi. Mudanya ve BUDO’yu kullananlar görüyorlardır. 27 Çeşit Bursakart vardı. Tamamen sadeleştirerek hem vatandaşımızın lehine hem de takip sistemini yapıyoruz. Annekart sistemini hayata geçiriyoruz. Artık duraklarda hedefimiz Google maps ve Yandex sisteminden bir sistemi entegre ediyoruz. Hangi aracın ne zaman durakta olacağını çok net biçimde görmüş olacak. Bursaray’da Şehir Hastanesi raylı sistemin bitmesinin 2026 sonu olduğunu öngörüyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz bunları sizlerle birlikte ödeyeceğiz. Terminal Bursa’ya ilk gelenlerin ayak bastığı yer. Orada çalışanların da misafirleri en iyi şekilde karşılaması gerek. İlk intiba orada alınıyor. Oradaki personel nasıl davranıyorsa Bursalıyı öyle görüyorlar. Aynı zamanda çevresinin düzenli ve Bursa’ya yaraşır olması gerekiyor. Otoparklarla ilgili talepler devam ediyor. Mekanik otopark sistemini öngörüyoruz. Ancak kamuda Toki’ye ait yer var, talep ettik, verilmedi. Verilseydi kamuya açıp değerlendirecektik” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ