Yerlikaya, eylem planının uygulanmasında koordinasyon görevini İçişleri Bakanlığı’nın üstlendiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarına bağlı can kayıplarının 2050 yılına kadar tamamen sıfırlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Yerlikaya, 2021 ve 2022 yıllarında trafik kazalarında ciddi düşüşler yaşandığını ancak sonrasında rakamların yeniden yükselmeye başladığını ifade etti. Bu artışa karşı kapsamlı bir eylem planı devreye alındı.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında yayımladığı genelgeyle “Güvenli Trafik, Güvenli Türkiye”vizyonunun hayata geçirildiğini hatırlattı.

Böylelikle, Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar trafik kaynaklı ölümlerin %50 oranında azaltılması, 2050 yılında ise tamamen sıfırlanması hedeflerine Türkiye'nin de katıldığını söyledi.

Eylem planının uygulanmasında koordinasyon görevini İçişleri Bakanlığı’nın üstlendiğini dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Bu yılın ilk aylarında kabinemize, 5 yıllık süreçte geldiğimiz noktayı sundum. Kararlıyız. Trafikte ölümleri sıfırlamak için gerekli tüm adımları atacağız”