Acı haberi 26. Dönem CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımla duyurdu. İrgil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bursa’nın sevilen diş hekimi ve #Bursa @NiluferBel #SağlıkMüzesi’nin dostu, diş bölümünün bağışçısı sevgili meslektaşımız Abdülkadir Dayıoğlu ağabeyi yitirdik Hoş sohbeti, kadim bilgisi ve görgüsü ile bize her zaman rehberlik yapan Abdülkadir Dayıoğlu’nın ailesine, sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilerim Ruhun şad olsun.