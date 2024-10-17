Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinlikleri çerçevesinde personeline yönelik bilgilendirme semineri düzenledi. Erken teşhisin hayat kurtardığının anlatıldığı programın sonunda pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, 1-31 Ekim tarihleri arasında yürütülen ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ etkinlikleri çerçevesinde, ‘Erken Tanı Hayat Kurtarır!’ sloganıyla personeline yönelik farkındalık eğitimi düzenledi. BURULAŞ ana hizmet binasındaki etkinlikte, Genel Cerrah Operatör Doktor Emin Engin Ovalıoğlu tarafından meme kanserinde erken teşhisin önemi, kendi kendine muayenenin nasıl yapılacağı, korunma yolları ve tedavi yöntemleri anlatıldı.

Burulaş Genel Müdürü Fahrettin Beşli, çalışanların önemli bir kısmının kadın olduğunu hatırlatarak meme kanseri konusunun yüksek sesle konuşulması gerektiğini söyledi. Toplumda bu konuda farkındalık oluşması gerektiğini belirten Beşli, alınacak önlemlerin ve kişisel tedbirlerin bilinmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş, erken tanı ve teşhisin önemine dikkat çekti. Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları çalışmaları anlatan Ecemiş, yürüttükleri projelere destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli’ye teşekkür etti.

Bursa Kanserle Savaş Derneği Yönetim Kurulu üyesi Arzu Dölay ise kanseri atlatmış bir birey olarak tecrübelerinden bahsederek tavsiyelerde bulundu.

Eğitimin ardından BURULAŞ hizmet binası bahçesinde pembe balonlarla süslenen vagon, kadın vatman tarafından kısa bir mesafede kullanılarak meme kanserine dikkat çekildi. Program, pembe balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.