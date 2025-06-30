TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İçmesuyu Laboratuvarının İhtiyacı Kapsamında Sarf Malzeme, Kimyasal, Kit ve Besiyer Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2025/951749

1-İdarenin a) Adı : BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı Cad. No:6/3 D Blok PK:16190 Osmangazi/BURSA OSMANGAZİ/BURSA c) Telefon ve faks numarası : 02242702400 - 2242339586 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İçmesuyu Laboratuvarının İhtiyacı Kapsamında Sarf Malzeme, Kimyasal, Kit ve Besiyer Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 8 Kısım, Sarf Malzeme, Kimyasal, Kit ve Besiyer Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğüne bağlı Dobruca İçmesuyu Laboratuvarlarına teslim edilecektir. ç) Süresi/teslim tarihi : - Kimyasal, kit ve sarf malzemeler için işe başlama tarihinden itibaren en geç 180 (yüzseksen) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Kısmi olarak teslimat yapılabilecek olup kısmi olarak faturalandırma da yapılabilecektir. Kısmi teslimatta teslim edilecek malzemeler laboratuvarların belirlediği miktarlarda teslim edilecektir. - Mikrobiyolojik besiyerler 2 termin olacak şekilde teslim edilecektir. İlk termin, yüklenici ile sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim edilmelidir. Sonraki termin ise ilk teslim tarihinin 3 ay sonrası olacak şekilde teslim edilecektir. Teslim tarihi idare ile ortak kararlaştırılarak teslim edilecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden gün işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.07.2025 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 B Blok 5. Kat 16190 Acemler-Osmangazi / BURSA adresindeki BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonunda toplanacaktır.



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Marka Model ve Katalog Numarası 4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.