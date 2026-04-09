İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail'in Lübnan ile "en kısa sürede" müzakere masasına oturacağını duyurdu.

NETANYAHU'DAN LÜBNAN'LA MÜZAKERE ADIMI

Netanyahu, "Lübnan'ın İsrail ile doğrudan müzakere açılması yönündeki tekrarlanan çağrıları doğrultusunda dün kabineye en kısa sürede Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdim" dedi.

HİZBULLAH ŞARTI

Netanyahu, görüşmelerin Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ile Lübnan arasında barışçıl ilişkilerin tesisi üzerine yoğunlaşacağını belirtti.

ABD BASINI: "İSRAİL-LÜBNAN MÜZAKERELERİ HAFTAYA ABD'DE BAŞLAYACAK"

Netnayahu'nun kabinesine Lübnan'la müzakere talimatı verdiğini duyurmasının ardından ABD basınından da konuya ilişkin bir iddia ortaya atıldı. ABD basını İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler gelecek hafta ABD'de başlayacağını duyurdu.

İRAN, "İSRAİL SALDIRILARI DURMAZSA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DURUR" DEMİŞTİ

İranlı bir yetkili, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının durdurulmaması halinde cuma günü Pakistan'da planlanan ABD'yle görüşmelerin gerçekleşmeyeceğini iddia etti.

Tehran Times gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ateşkesin ihlal edildiğini belirtti.

"ATEŞKES LÜBNAN'I DA KAPSAMALI" ÇAĞRISI

ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığını savunan İranlı yetkili, cuma günü İslamabad'da planlanan ABD ile İran arasındaki görüşmelere işaret ederek, "Lübnan'a saldırılar durmazsa, müzakereler olmayacak." ifadelerini kullandı.

İranlı güvenlik yetkilisi, Lübnan'daki saldırılarının durdurulmasının, İran'ın 10 maddelik ateşkes planının önemli bir parçası olduğunu belirterek, İran'ın tehditlerinin ardından İsrail'in saldırıların hacminin azaldığını ve Hizbullah'ın da İsrail'e ağır darbeler indirdiğini savundu.

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı. ABD ile İran, cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmelere başlanması konusunda uzlaşmıştı.