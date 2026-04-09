Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları devam ederken bu kapsamda yeni gözaltılar yaşandı.

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Rapçi Norm Ender olarak bilinen Ender Eroğlu, oyuncu Burak Deniz'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İFADELERİ ALINDI

Operasyon kapsamında 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 11 ismin emniyette sorguları alındı.

ADLİ TIP'A GETİRİLDİLER

İfadeleri alınan şüpheli isimler daha sonra uyuşturucu testi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada şüphelilerden kan, saç ve idrar örneği alındı.

5 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler'in Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

6 İSİM SERBEST BIRAKILDI

Şüpheliler Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ise örneklerinin alınmasının ardından “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

14 İSME GÖZALTI KARARI

Gözaltı kararı alınan isimler arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Oğun Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk, Norm Ender, Enes Güler bulunuyor.