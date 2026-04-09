İstanbul Beşiktaş’taki İsrail Başkonsolosluğu önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis hafif yaralandı, 3 saldırgan etkisiz hale getirildi. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 10’u aştı.

KAHKAHA ATARAK İZLEDİLER

Öte yandan çatışmanın yaşandığı anlar, yoldan geçenler ve çevredeki plazalarda çalışanlar tarafından kayıt altına alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin bazılarında, çekim yapan şahısların eğlenerek konuşmaları ve kullandıkları bazı ifadeler tepki çekti.

Şahıslarla ilgili soruşturma başlatılırken "Söz konusu şahıslar tarafından, terör saldırısına müdahalede bulunan Türk polisine hitaben "Sen sağ bek, ben sol bek" şeklinde ifadeler sarf edildiği, bu suretle görevini ifa eden emniyet güçlerinin ciddiyetinin küçümsendiği ve kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Özellikle aktif bir güvenlik tehdidinin devam ettiği esnada, hayatını ortaya koyarak görev yapan kolluk kuvvetlerine yönelik bu ifadelerin kullanılması, kamu vicdanını derinden yaralayan niteliktedir" denildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı, Gratis ise 4 kişinin işten çıkarıldığını; diğerleri hakkında da incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

Bugün hakim karşısına çıkan şahıslardan 7'si serbest bırakılırken "Sen sağ bek, ben sol bek” diyen N.A. “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan tutuklandı.

"OLAYIN TERÖR SALDIRISI OLDUĞUNU ANLAMADIM"

Tutuklanan şahıs ifadesinde, "Sen sağ bek ben sol bek' şeklindeki ifadeleri söylediğimi kabul ediyorum. Çok üzgünüm ve çok pişmanım. Vatanımı ve milletimi çok seviyorum.

O gün saat 12:00'de yemek molası için aşağı indim, plazanın önünde sigara içmek için dışarıya çıktım. İnsanların plazaya doğru koşuştuğunu gördüm, herkes kaçarken ben de ofise çıktım. Dışarıda bir hareketlilik olduğunu fark edince pencere kenarına giderek durumu gözlemledim. O esnada polislerin ellerinde silahlarla koşuşturduklarını gördüm, ancak olayın bir terör saldırısı olduğunu o an tam olarak anlayamadım. Hırsızlık veya başka bir şey olacağını düşündüm.

"HİÇBİR KURUMU HEDEF ALMADIM"

Video içeriğinde geçen "sen sağ bek ben sol bek" şeklindeki ifadeleri söylediğimi kabul ediyorum. Ancak bu sözleri herhangi bir kişi ya da kurumu hedef alarak söylemedim. O anki ortamın etkisiyle ve gelişen durum karşısında refleks olarak sarf edilmiş ifadelerdir. Video içerisinde yer alan gülme ve benzeri davranışlarım da herhangi bir alay etme veya küçümseme amacı taşımamaktadır. Bu davranışlar tamamen o anki ortamın etkisiyle gelişmiştir. Sözlerimin bu şekilde değerlendirilebileceğini düşünmedim. Olayın terör saldırısı olduğunu, polisin çatıştığını yaklaşık 1 saat sonra öğrendim.

"PİŞMANLIKTAN UYUYAMADIM"

Durumun bu hale gelmesinden dolayı çok üzgünüm ve çok pişmanım. Vatanımı ve milletimi çok seviyorum. Ben o gece o videonun gündeme düşmesi ardından pişmanlığımdan ve utancımdan uyuyamadım. Diyeceklerim bundan ibarettir.”