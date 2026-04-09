Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve uçaklarla kimyasal madde püskürtüldüğü yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

DMM, iddiaların daha önce de yalanlandığını belirterek, bu tür paylaşımların "açık dezenformasyon" olduğunu vurguladı.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan ve paylaşılan görüntülere dayanarak "uçaklardan kimyasal madde püskürtüldüğü" ve bunun yağışları etkilediği iddiaları, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından daha önce çürütülmüş ve açık bir şekilde dezenformasyon teşkil etmektedir.

Görüntülerde yer alan izler, uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve ‘kuyruk izi’ olarak bilinen doğal oluşumlardır. Bu izler, uygun sıcaklık ve nem koşullarında su buharının yoğunlaşmasıyla oluşmakta; atmosfer şartlarına bağlı olarak değişik renkler almakta ve bir süre kalıp dağılabilmektedir.

Bu izlerin hava olaylarını kontrol etmek ya da yağışları engellemek gibi bir etkisi bulunmamaktadır.