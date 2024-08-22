Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Fizyoterapisti Egenur Uçar, günümüzün modern fizyoterapi uygulamalarının, gelişmiş teknolojilerin entegrasyonu sayesinde hastaların iyileşme süreçlerini hızlandıran ve daha etkili tedavi yöntemleri sunan bir yapıya kavuştuğunu belirterek, “Omurga sağlığını desteklemek, bel, boyun, sırt ağrılarını gidermek amacıyla geliştirilmiş bir teknolojik ürün olan BACK-UP cihazı da bu yenilikçi yaklaşımlardan biri. Merkezimizde özellikle fibromiyalji, miyofasiyal ağrı sendromu, bel fıtığı, boyun fıtığı gibi hastalıklardan kaynaklanan ağrılarda kullandığımız ve ağrı yönetimi konusunda etkili olan bu cihaz, kronik ağrı çeken hastalar için de umut verici bir çözüm sunmaktadır. İçinde kırktan fazla parametrenin olduğu ve omurga problemlerinin kalıcı bir şekilde çözülebildiği bu cihazla kişiye özel programlar sunulabiliyor ve tedavi her hastanın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor. Cihaz, hastaların vücut yapılarına, kas durumlarına ve omurga hizalarına göre farklı egzersiz programları sunuyor, bu sayede tedavi süreçleri daha etkin ve bireysel hale gelebiliyor. Hastalar, cihaz ile fizyoterapistlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda en uygun tedavi programını takip ederek, daha kısa sürede iyileşme sağlayabiliyor. Cihazın sağladığı düzenli egzersiz programları, kas spazmlarını azaltıyor ve omurga üzerindeki baskıyı hafifletiyor. Bu sayede, hastalar günlük yaşamlarında daha az ağrı hissederek, fiziksel aktivitelerine daha rahat bir şekilde dönebiliyor’’ dedi.

Uçar, merkezde uygulanan, fizyoterapi alanında yenilikçi bir tedavi yöntemi olarak ön plana çıkan BACK-UP cihazının hastaların omurga sağlığının korunması, kas güçlerinin artırılması ve postüral bozukluklarının giderilmesi için önemli bir araç olduğunu kaydederek, “Bel ve sırt ağrılarının hafifletilmesinde de etkin bir rol oynar. Tedavi süreçlerinde etkili sonuçlar elde edilmesini sağlar. Cihazın sunduğu kişiye özel tedavi programları, hastaların ihtiyaçlarına en uygun şekilde yanıt verir ve iyileşme süreçlerini hızlandırır. Günümüzün modern fizyoterapi uygulamaları arasında yer alarak, hastaların yaşam kalitesini artıran ve omurga sağlığını destekleyen çözümler sunmaktadır” şeklinde konuştu.