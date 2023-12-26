Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2024 yılında Adana’da düzenleneceği açıklanan TEKNOFEST için çalışmalara şimdiden başladı.

Görükle Kampüs yemekhanesinde gerçekleştirilen 2023 değerlendirme toplantısına BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, T3 Vakfı Bursa İl Sorumlusu Nurkan Karabulut, BUÜ TEKNOFEST Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Enes Yiğit, destek veren firmaların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Teknofest sadece bir yarışma değil

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, katılımın yüksek olmasının 2024 için kendilerini daha da motive ettiğini söyledi. Üniversite olarak ilk günden itibaren TEKNOFEST yarışları içerisinde yer aldıklarını hatırlatan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Mühendislik ve Fen altyapısına sahip bir üniversite olarak güçlü bir şekilde varlığımızı sürdüreceğimize inanıyoruz. TEKNOFEST sadece bir yarışma değil, Türkiye’nin teknolojik hamlenin sembolize olduğu bir organizasyon haline geldi. Bu faaliyetlerin sadece üniversiteler için değil, ülke genelinde motive edici bir unsuru olduğunu hepimiz görüyoruz. Üstelik sadece mühendislik alanlarında değil, tıp ve sosyal bilimler alanında da birbirinden kıymetli projelerin yarışlarda boy gösterdiğine şahit oluyoruz. Nitekim 2023 yarışlarında Tıp Fakültemizden bir hocamız ve öğrencilerinin projesi 1’incilik ödülü almayı başardı” diye konuştu.

Yerli ve milli üretimde yeni bir bakış açısı kazandırdı

Türkiye’nin modernleşme ve sanayileşme hikayesine bakıldığında genel anlamda bir yerelleşme ve özgüven sıkıntısı yaşadığına işaret eden Rektör Yılmaz; “Ülkemiz tüm bu süreç boyunca cari açık ile mücadele etmiş ve bunu gidermenin yollarını aramıştır. Sanayileşme hamlesinin ilk günlerinden itibaren, 100 yıllık süreçte her türlü ekonomik ve iktisadi yollar denendi. Ancak döndük dolaştık ve hep cari açık konusunda aynı yere geldik. Bunu aşmanın yolu da hepimizin bildiği üzere teknolojik üretimler yapmak ve ihracatı ithalatın üzerine çıkarmaktır. İşte bunu yapabilmenin yolu da özgüven eksikliğini gidermek ve üretim yapmaktır. TEKNOFEST bu anlamda yerli ve milli üretim hamlesinde hepimize yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Bir yönüyle festival olan bu organizasyon, diğer yönüyle de hepimize özgüven aşılayan özel bir çalışmadır. Üniversite olarak bizler de bu anlamda paydaşı olduğumuz TEKNOFEST’e özel olarak hazırlanıyor ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah 2024 yılındaki yarışlarda değerli projelerimiz ile yer alacak ve üniversitemizi temsil etmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Bursa’da hedef 100 bin başvuru

T3 Vakfı Bursa İl Sorumlusu Nurkan Karabulut ise 20 Şubat son başvuru tarihi olan TEKNOFEST’te bu yıl toplamda 50 milyon TL malzeme desteği ve 25 milyon TL ise ödül verileceğini açıkladı. Adana’da yapılacak 2024 TEKNOFEST’e Bursa’dan 62 bin yarışma başvurusu geldiğini vurgulayan Nurkan Karabulut; “İnşallah 2024 yılında yapacağımız çalışmalar ve gençlerin ilgisi ile bu sayıyı 100 binlere çıkarmayı hedefliyoruz. Üniversiteleri yakından takip ediyor ve hep birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Tüm gençleri TEKNOFEST 2024’e bekliyoruz” dedi.

Teknofest, milletin ümitsizliğini kırdı

BUÜ TEKNOFEST Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Enes Yiğit de 5 ay önce koordinatör olarak atandığını söyleyerek; “Öğrencilerimizi yarışmalara daha fazla motive edebilmek istiyoruz. Çünkü TEKNOFEST aslında yarışmadan da öte bir vizyondur. Bunu daha önceki organizasyona katılan kişileri gözlemleyerek çok daha net anlayabiliyoruz. O alanlara ilkokul öğrencisi de geliyor, yaşlı insanlar da geliyor. Oradaki projeleri ilgi ile izliyorlar. Yarışlarda yer alan gençlerimizin gözündeki umudu çok net görebiliyoruz. TEKNOFEST, milletimizdeki ümitsizliği kırdı. Projelere katılan öğrencilerin motivasyonu, disiplini ve performansını görünce yarışların önemini çok daha net anlayabiliyoruz. Bu yüzden tüm öğrencilerimizin bu organizasyonda yer almaları gerektiğine inanıyoruz. Ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerimizi teşvik etmeli ve en azından bu yarışları izlemeleri konusunda tavsiyede bulunmalıyız. Bugüne kadar yarışlara katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, yeni dönemde katılacak tüm arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Katılımcılara ve destekçilere teşekkür belgesi

Gecede 2023 TEKNOFEST’te “Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri” kategorisinde birincilik ödülü alan Pullexo takımının danışman hocası ve öğrencileri ile yarışlarda yer alan takımlara sponsorluk desteği veren firmalara teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, öğrenci, akademisyen ve firma temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından sonra erdi.