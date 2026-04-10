Üniversitenin araştırma vizyonu doğrultusunda Fen ve Sosyal bölümlerin mevcut durumunun analiz edildiği toplantıda, gelecek döneme ait akademik hedefler ve stratejik yol haritası masaya yatırıldı.

'Veri rekabeti en objektif rehberimizdir'

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin 'araştırma üniversitesi' vizyonu doğrultusunda artık konfor alanından çıkarak veriye dayalı bir rekabet dönemine girdiğini belirtti. Fakülte yönetiminin sunduğu mukayeseli analizlerin, bölümlerin Türkiye ortalamasındaki yerini ve rakipleriyle arasındaki mesafeyi objektif bir şekilde görmesi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Üniversite bünyesinde kurulan Büyük Veri Ofisi ve yeni nesil veri takip sistemleri sayesinde akademik performansın artık sadece psikolojik tahminlerle değil, somut ve ölçülebilir gerçeklerle değerlendirildiğinin altını çizen Yılmaz, verinin en güvenilir rehber olduğunu ifade etti.

Toplantının devamında, araştırma ekosistemini güçlendirmek adına akademisyenlerin önündeki her türlü engeli kaldırma kararlılığında olduklarını dile getiren Rektör Yılmaz, üniversite yönetiminin kapılarının her türlü kısıtı çözmek için açık olduğunu belirtti. Özellikle sosyal bilimlerin proje yazma kültürüne daha fazla dahil olmasını arzuladıklarını ve bu amaçla hayata geçirilen modern proje ofisinin uzman kadrosuyla mentörlük desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti. Fakülteye 'parlak CV'li' nitelikli araştırmacıları kazandırma konusunda bölümlere açık çek veren Yılmaz, Bursa'nın sahip olduğu güçlü beşeri sermaye havuzunu en iyi şekilde değerlendirerek üniversitenin marka değerini hep birlikte daha yukarıya taşıma çağrısında bulundu.

'Veriye dayalı strateji ile akademik performansımızı artıracağız'

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman ise fakültenin 2024-2025 dönemine ait akademik performans verilerini paylaştığı sunumunda, özellikle temel bilimler alanındaki yayın ortalamalarının araştırma üniversitesi vizyonu için kritik bir eşikte olduğunu belirtti. Bölüm bazlı analizlerde kimya ve biyoloji gibi laboratuvar odaklı alanlarda öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının 2'nin altına düşmemesi gerektiğini vurgulayan Osman, fizik bölümünün yayın sayısında geride kalsa da atıf sayısında üniversite genelinde zirveye oynayan son derece nitelikli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Dekan Osman, mevcut verilerin ışığında kısa vadeli hedeflerinin fen bölümlerindeki tüm birimlerin yayın ortalamasını en az 1 ve üzerine, uzun vadede ise 2'li rakamlara ulaştırmak olduğunu kaydederek, bu yarışta kalabilmek için tüm bölümleri daha stratejik hareket etmeye davet etti.

Konuşmasında araştırma ekosistemini besleyen yan unsurlara değinen Osman, 2209 öğrenci projelerinde 2024 yılında 110 proje kabulü ile elde edilen başarının fakültede sürdürülebilir bir kültür haline gelmesi gerektiğini ve yıllık kabul edilen proje sayısının 100'ün altına düşmemesini hedeflediklerini belirtti.