Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir lisede yaşandığı ileri sürülen olayda, 16 yaşındaki bir kız öğrencinin yaşıtları tarafından darbedildiği iddia edildi. Aile, kızlarının saldırıya uğradığını belirterek yetkili birimlere başvurdu. Olay sonrası hastaneden darp raporu alındığı ve resmi şikayet sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

Velinin beyanına göre saldırıya karışan öğrenciler, yaşananları cep telefonu ile kayda aldı. Söz konusu görüntülerin daha sonra okul grubunda paylaşıldığı öne sürüldü. Ayrıca darp sırasında öğrencinin başörtüsünün zorla açıldığı ve olayın okulun karşısındaki cadde üzerinde gerçekleştiği iddialar arasında yer aldı.

Aile, çekilen görüntülerle birlikte durumu okul yönetimine ilettiklerini ancak iddiaya göre yönetimden bekledikleri ilgiyi göremediklerini ifade etti. Müdür yardımcısının konuyla ilgilenmediği ve sorunun kendi aralarında çözülmesi gerektiğini söylediği ileri sürüldü.

Yaşananların ardından mağdur öğrencinin psikolojik olarak ciddi şekilde etkilendiği belirtilirken, aile hukuki süreci başlattı. Aile, sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ederken, olayın kamuoyuna yansımasını istediklerini dile getirdi.