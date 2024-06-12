Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile sektörün önce firmalarından Simut A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında serve motorlarının bakım ve onarımını yapacak özel bir atölye kurulacak. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun eğitim faaliyetlerini koordine edeceği atölyeden her yıl 20’ye yakın serve motor bakım uzmanı yetiştirilecek.

Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Simut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bölük imza attı. Törende BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, DİJİMER Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz, akademik ve idari personel ile firma çalışanları da hazır bulundu. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, protokolün imzalanmasına vesile olan herkese teşekkür etti. Araştırma üniversiteleri liginde tatlı ve sert bir yarışın içerisinde bulunduklarını belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Geçmişte devlet üniversiteleri kendi hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyordu. Bugün ise belirlenen 23 araştırma üniversitesi var. Bu üniversiteler bir takım ana hatlar çerçevesinde nitelikli projelere imza atmak zorundalar. Bursa Uludağ Üniversitesi de bu ligde yer alıyor. Ciddi bir rekabet ve sert bir yarış var. Elbette bu iyi anlamda bir sertlik. Üniversitelerin, akademinin ve bilimin ülkemiz adına birkaç seviye yukarı atlamasına vesile olacak bir yarıştan söz ediyoruz. İşte bu hedefler kapsamında üniversite olarak yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Bir yandan eğitim-öğretim faaliyetlerimizi en iyi şekilde sürdürmek istiyoruz. Öte yandan da bu klasmanda üst sıralara tırmanabilmek için nitelikli projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bugün imzalanan proje, hedeflerimize doğru atılmış değerli adımlardan birisi olacak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İşbirliğimizin hayırlar getirmesini, yeni işbirliklerine vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Simut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bölük, 2001 yılında kurulduklarını ve serve motorları üzerine ihtisaslaşarak çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Dinamik bir ekip ile onarım ve bakım hizmetlerini sürdürdüklerini kaydeden Hüseyin Bölük; “2 bin metrekarelik kapalı alanda, 39 personel ile Türkiye genelindeki 3 bin 500 müşterimize hizmet veriyoruz. Savunma, havacılık, otomotiv, uzay, tekstil gibi çok sayıda sektörden müşterimiz var. Tuzla’da bir şube açtık. Farklı şubeler açmayı da planlıyoruz. İmalat konusunda yatırımlarımız devam ediyor. Bu kapsamda üniversite ile işbirliklerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Ortak projeler üretmek en önemli hedeflerimizden birisi. Açacağımız atölye güzel başlangıçların vesilesi olsun” açıklamasında bulundu.

Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, sektörlere nitelikli teknik personel yetiştirilmesi konusunda bugüne kadar çok sayıda işbirliğine imza attıklarını söyledi. Serve motorların bakımı için yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması adına Simut A.Ş. ile ortak bir çalışma başlatacaklarının bilgisini veren Prof. Dr. Mehmet Karahan, “Bir eğitim programı hazırlayacağız. Oturmuş iş modellerimiz var. Başka firmalarla yürüttük. Protokol çerçevesinde bir serve motor atölyesi kuracağız. Eğitim programımızı seçmeli ders olarak yerleştireceğiz ve yıllık 20’ye yakın öğrenciyi bu kapsamda yetiştireceğiz. Hizmet içi eğitimleri de aynı atölyelerde vereceğiz. Önümüzdeki güz eğitim dönemine bu atölyeyi kuracağız ve serve motor konusunda uzman personeli buradan yetiştirmeye başlayacağız” dedi.