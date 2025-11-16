Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, "Türk Dünyası Bilim Ödülleri" kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Prof. Dr. Alyılmaz, "Ali Şîr Nevâî Dil Araştırmaları Ödülü"ne layık görüldü.
Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği’nin düzenlediği ‘II. Uluslararası Türk Dünyası Bilim Ödülleri’ etkinliğinde Türk Dünyasına hizmet verenlere ödülleri dağıtıldı. Türk Devletler Teşkilatı, TİKA, YTB ve EVKAF desteğiyle gerçekleştirilen tören, 15-17 Ekim 2025 Perşembe günü KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Törende toplam 15 dalda ödül verildi. Program kapsamında BUÜ’lü akademisyen Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz’a da "Ali Şîr Nevâî Dil Araştırmaları Ödülü" takdim edildi.