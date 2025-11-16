Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu’nda meydana geldi. İlk bilgilere göre hafif ticari araç ile bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken, kazada bir kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde ağır yaralanan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası her iki araç da çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri hem güvenlik önlemi aldı hem de trafik akışını kontrollü şekilde yönlendirdi. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.