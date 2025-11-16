Uzmanlardan milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir uyarı yapıldı. Çalışanlara "SGK dökümünüzde yer alan meslek kodunuzu biliyor musunuz?" sorusu yöneltildi, ancak çoğunluk bu soruya “hayır” yanıtını verdi. Uzmanlar, yanlış girilen kodların planlanan tarihte emekli olmayı engelleyebileceğine dikkat çekti. İşte ayrıntılar…

Kanal D Haber’in aktardığı bilgiye göre, çalışanların büyük bir kısmı meslek kodlarını bilmiyor. Oysa bu kodlar, emeklilik açısından kritik öneme sahip. SGK Uzmanı Melis Elmen, "Bazı dönemlerde kodlar farklı girilmiş olabiliyor. Yıpranma payı olan meslekler, örneğin basın, gemi, madencilik, bunlar için yıpranma çok önemlidir. Örneğin siz normalde bir satış müdürüyseniz sizi çaycı olarak gösteriyorlarsa bu bir problemdir" ifadelerini kullandı.

Çalışanların meslek kodlarının yaptıkları işle uyumlu olması gerektiği vurgulandı; aksi hâlde çeşitli sorunlarla karşılaşılabileceği ifade edildi. Çalışanların en büyük şaşkınlığı ise emeklilik hesaplamasında yaşandı; zira prim hesaplamaları ile SGK’nın kayıtları birbirini tutmuyor.

"EN ÇOK ŞİKAYET EMEKLİLİK MÜRACAATINDA"

En fazla şikayetlerin genellikle emeklilik başvurularında geldiğini belirten Melis Elmen, "Birey çünkü yıpranması olduğunu biliyor, emekliliğe bu şekilde müracaat ediyor ama emekliliği red oluyor" ifadelerini kullandı.

Meslek kodunu incelemek için yapılması gereken ilk işlemin de e-devlet hesabına girip SGK hizmet dökümünü kontrol etmek olduğu belirtildi. Elmen "Sonra işverene uyarı. İşverinin uyarısında eğer kaale almaz ise Alo 170 ve Cimer üzerinden şikayet. Bu da uygun olmuyorsa arabulucu ve sonrası davaya geçmemiz gerekiyor. Özellikle gemi, maden, sağlık sektörü, kolluk kuvvetleri gibi birçok bölümde yıpranmaya sahip bireyler olduğu için mutlaka kollarını kontrol etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu. O yüzden de uzmanlar 'meslek kodunuzu mutlaka kontrol edin' uyarısında bulunuyor.