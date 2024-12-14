İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yılı çerçevesinde TRT’nin hazırladığı geniş ölçekli projelerinden biri olan radyo oyununda Altan Gördüm, Mazlum Kiper, Tarık Şerbetçioğlu gibi pek çok değerli sanatçı yer aldı. “Mehmet Akif: Bir Vatan Şairi” adlı Arkası Yarın radyo tiyatrosunda İstiklal Marşımızın yazarı Türk şair, veteriner hekim, öğretmen ve siyasetçi Mehmet Akif Ersoy’un çocukluğundan, eğitim hayatına, şairliğine ve siyaset hayatına dair pek çok bilinmeyen tarihî gerçeklik de yer alıyor.

TRT İstanbul Radyosu Müdürü Ali Fuat Gülmez’in koordinatörlüğünde, Nevim Kızar Yılmaz ve Rukiye Aydın yapımcılığında hazırlanan radyo oyunu, 21-27 Aralık 2024 tarihleri arasında TRT Radyo 1’de dinlenebilecek.