Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi’nde görev yapan akademisyenler, akciğer kanserinde ölmekte olan kanser hücrelerinin anastazis mekanizması ile tekrar nasıl canlandıklarını araştıracak.

BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferda Arı’nın yürütücülüğünü yaptığı ve 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan “Ölümden Yaşama Uzanan Yol: Anastazis Mekanizmasının Akciğer Kanserindeki Rolü ve Moleküler Biyobelirteçlerin Aydınlatılması” başlıklı projenin tanıtım toplantısı gerçekleşti. Toplantıya BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, proje ekibi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Fakülte binasında düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Araştırma Üniversitesi misyonu içerisinde önem verdikleri başlıca konunun nitelikli proje üretilmesi olduğunun altını çizdi. Destek alan çalışmaların akademik performans ve bilimsel değer noktasında üniversiteye değerli katkıları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Böylesi özel projeler, yer aldığımız araştırma üniversiteleri liginde bizi daha üst seviyelere taşımaya destek olacaktır. Proje konusunun da daha önce ele alınmamış olması ve nihayetinde sonuçlarının da bilimsel anlamda ses getirecek olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Başta Prof. Dr. Ferda Arı hocamıza ve ekibine emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Böylesi değerli projelerin sayısının artmasını istiyoruz. Yönetim olarak destek vermeye çalışıyoruz. Desteklerimizin de artarak devam edeceğini her seferinde dile getiriyoruz. Akademisyenlerimize bu anlamda çok güveniyoruz. Proje sayılarımızın artacağına, katma değerli sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Bugün dinlediğimiz akciğer kanserine yönelik yürütülecek olan çalışmanın da hepimize hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ferda Arı ise, “Temel ve klinik bilimlerden araştırmacıların disiplinler arası iş birlikleriyle yürütülecek olan projemizde, akciğer kanserinde ölmekte olan kanser hücrelerinin anastazis mekanizması ile nasıl tekrar yaşama döndükleri araştırılacaktır. Proje çalışmamızda anastazis mekanizması grubumuz tarafından özel biyosensörler ile hücresel boyutta takip edilecektir. İn-vivo hayvan modellerinde hücresel seviyede takip yapılarak anastazis mekanizması literatürde ilk defa canlı hayvan modellerinde araştırılacaktır. Bu sayede klinik öncesi kanıtların ortaya konmasıyla akciğer kanserinde tedavi sonrası bir hücrenin ölümden kaçarak tekrar nasıl yaşama doğru dönebildiğinin moleküler temelleri aydınlatılacaktır. Böylece, belirlenecek biyobelirteçler sayesinde tedaviye yönelik yeni hedefler ortaya konabilecektir” DEDİ.

Tanıtım toplantısının ardından proje kapsamında alınan desteklerle hazırlanan ’Organoid Modelleme Laboratuvarı’nın açılışı gerçekleştirildi. 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde kabul edilen proje, BUÜ Moleküler Kanser Araştırma Laboratuvarı’nda (BUMKAL) görev yapan güçlü bir akademik ekip tarafından sürdürülecek. Prof. Dr. Ferda Arı yürütücüsü olduğu çalışmada Moleküler Biyoloji doktora öğrencisi Oğuzhan Akgün ve MSc. Halime Akgün, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Ü. Elif Ertürk görev alıyor. Multidisipliner bir çalışmanın yürütüleceği projede BUÜ Tıp Fakültesi İmmunoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Ü. Didem Yöyen Ermiş, Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Özgür Özyiğit, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Gıyaseddin Özcan da araştırmacı olarak yer alacak.