Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ile Başiskele Belediyesi arasında, yapı ruhsat süreçlerini hızlandıracak dijital entegrasyon protokolü imzalandı.

İSU Genel Müdürlüğü'nün 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi kapsamında geliştirilen e-İmar sistemine Başiskele Belediyesi de dahil oldu. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü tarafından imzalanan protokolle, yapı ruhsatı alım sürecindeki bürokrasi azaltıldı.

Uygulama sayesinde vatandaşlar, 'Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi' ile 'Sıhhi Tesisat Onay Belgesi'ni almak için İSU şube müdürlüklerine gitmek zorunda kalmayacak. Belgeler, dijital ortamda doğrudan belediye sistemine aktarılacak. Daha önce Darıca, Körfez ve Dilovası belediyeleriyle de hayata geçirilen sistem, zaman ve kağıt tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Törende konuşan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, vatandaşların işini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, 'Yapı ruhsatı sürecinde vatandaşlarımızın belediye ve İSU arasında gidip gelmesini ortadan kaldırıyoruz. Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi ile sıhhi tesisat onay süreçleri artık tamamen dijital ortamda yürütülecek. Bugün itibarıyla uygulamaya geçiyoruz. Başiskele'de inşaat yapan vatandaşlarımız için ciddi bir zaman tasarrufu sağlanmış olacak' dedi.

'Dijital dünyaya hızla ayak uydurmalıyız'

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü de dijital dönüşümü öncelikli alan olarak gördüklerini vurguladı. Protokolün çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunacağını kaydeden Özlü, 'Bu protokol sayesinde vatandaşlarımızın belediye ve İSU arasındaki evrak süreci tamamen dijital ortama taşınmış olacak. Zaman tasarrufunun yanı sıra kağıt kullanımının azalmasıyla hem çevresel hem de ekonomik katkı sağlanacak. Dijitalleşen dünyaya hızla ayak uydurmak zorundayız. Bu iş birliğiyle vatandaşımızın hayatında önemli bir kolaylığı daha hayata geçiriyoruz' ifadelerini kullandı.