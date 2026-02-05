Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, mobilya sanayi bölgesinde pazartesi günleri kurulan Pazartesi Pazarı’nın uzun süredir sanayi esnafı ve kent içi ulaşım üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu açıkladı. Temelli, konuyla ilgili şunları söyledi: “Kentimizin mobilya sanayi bölgesinde, haftanın en yoğun iş günü olan pazartesi günleri kurulan ve uzun süredir hem sanayi esnafımızı hem de kent içi ulaşımı olumsuz etkileyen Pazartesi Pazarı, üretim, sevkiyat ve trafik akışında ciddi aksamalara neden olmaktadır.”

Cumartesi günleri stadyum ve kapalı spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarla birlikte Cumartesi Pazarı’nın aynı bölgede oluşturduğu yoğunluğa da dikkat çeken Temelli, “Cumartesi Pazarı alanında oluşan yoğunluğun aynı bölgede birleşmesi; trafik düzeni, güvenlik ve kamusal alan kullanımı açısından bu bölgede de benzer sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu konu, önceki dönemlerde olduğu gibi bugün de İnegöl Kent Konseyimize en sık iletilen görüş, öneri ve talepler arasında yer almaktadır.” Dedi.

Sorunun çözümü için belediye meclisine taşınan konuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Temelli, “Sorunun çözümüne yönelik olarak, konuyu İnegöl Belediyemizin Şubat Ayı Belediye Meclisi gündemine taşıyan Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcilerimize; çözüm amacıyla komisyon kurulmasına oy birliğiyle karar veren Belediye Başkanımız başta olmak üzere, tüm siyasi parti gruplarına ve belediye meclis üyelerimize Kent Konseyi olarak teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kent Konseyi’nin yaptığı değerlendirmeyi de aktaran Temelli, “Pazartesi gününün sanayi açısından yoğun bir iş günü olması, Cumartesi gününün sanayi bölgesinde daha sınırlı bir çalışma günü olması, Cumartesi günleri stadyum ve kapalı spor salonunda yapılan müsabakalar nedeniyle yoğun bir trafik akışının oluşması, Stadyum bölgesinde pazartesi günleri müsabaka yapılmaması hususları birlikte ele alındığında, pazar günlerinin karşılıklı olarak değiştirilmesinin, kent yaşamı açısından daha dengeli ve sürdürülebilir bir çözüm sunacağı yönündedir.” diye konuştu.

Yapılacak düzenlemelerde tüm paydaşların haklarının korunacağına dikkat çeken Temelli, “Bu süreçte özellikle altını çizmek isteriz ki; yapılacak her türlü düzenlemede pazarcı esnafımızın çalışma şartları, talepleri ve geçim hassasiyetleri temel önceliğimizdir. Aynı şekilde, sanayi esnafımızın ve vatandaşlarımızın günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi de bizim için son derece önemlidir. Amaç; herhangi bir kesimi mağdur etmek değil, oluşan mağduriyetleri gidererek, tüm paydaşlar için daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kent ortamı oluşturmaktır. Bu nedenle ilgili tüm kurumları, pazarcı esnafı temsilcilerini, sürecin tüm paydaşlarını ve vatandaşlarımızı; ortak akıl, katılımcılık ve istişare anlayışıyla, oluşturulan komisyonların çalışmalarına katkı sunmaya davet ediyoruz.” Dedi.