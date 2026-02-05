Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü, yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alanların farklı noktalarına fotokapanlar yerleştirerek Uludağ’daki doğal yaşamı kayıt altına alıyor. Müdürlük, sosyal medya hesapları üzerinden bölgede yaşayan yaban hayvanlarını kamuoyuyla paylaşıyor.



Son paylaşımlarda fotokapana yansıyan karacanın sevimli halleri dikkat çekti. Doğal ortamında rahat tavırlarıyla görüntülenen karaca, Uludağ’ın zengin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.