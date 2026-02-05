İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, rüşvet karşılığında imar ve planlara aykırı yapıların mevzuata uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, aralarında Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü’nün de bulunduğu 28 şüphelinin yakalanması yönünde talimat verildi. Düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

