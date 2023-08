Bursa’nın depreme karşı dirençli kent haline getirilmesi amacıyla 7 ayrı bölgede kentsel dönüşüm projelerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Yiğitler Kentsel Dönüşümü’nde ilk konutları, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim etti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının artık kar topundan çığa dönüştüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Değirmenönü’nde, Karapınar’da, Ulus’ta, Arabayatağı’nda, Beşyol’da, İstanbul Caddesi’nde, Gaziakdemir’de, Sıcaksu’da, 1050 Konutlar’da dönüşüm var. Allah’ın izniyle Altıparmak’ta da olacak” dedi.

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'nın depreme karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlar ile Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi ile Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl Mahalleleri kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir mesafe alırken, toplamda 7 kentsel dönüşüm projesi üzerinde yoğun mesai harcıyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURKENT tarafından inşaatların yapıldığı Yiğitler Kentsel Dönüşümü’nde ise ilk konutlar düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Üç bölgeye ayrılan ve toplam 62 dönüm alan üzerinde 184 yapı ve 350 hak sahibinden oluşan sahanın birinci uygulama etabında, 65 konut ve 2 adet dükkanın anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.



Hedef, daha yaşanabilir Yıldırım

Anahtar teslim törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Ayhan Salman, Muhammet Müfit Aydın ve Ahmet Kılıç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı. 17 Ağustos 1999 depremini dün gibi hatırladığını anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son olarak 11 şehri ve 12-13 milyon insanı etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki depremle yüreklerin yaralandığını söyledi. 52 bin can kaybının geri getirilemeyeceğini ancak devletin güçlü iradesiyle yaraları kısa sürede sarmaya başladığını belirten Başkan Aktaş, kendisinin de bizatihi 25-26 gün aralıksız deprem bölgesinde bulunduğunu ve ciddi destekler sağladıklarını ifade etti. Yıldırım ilçesindeki insanların vakti zamanında farklı memleketlerden çeşitli sebeplerde Bursa’ya geldiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Buradaki yapılaşmanın kaçak, göçek olduğunu konuşacak değiliz. Biz işi düzeltmenin, daha yaşanabilir hale getirmenin derdi ve hesabı içerisindeyiz. Biz hem dönüşüm yapıyoruz hem de yeni yollar açıyoruz. Birileri Değirmenönü’nde, Karapınar’da, Arabayağı’nda, Ulus’ta kapı kapı gezip insanların aklını çelmeye çalışıyor. Onlar böylesine riskli bir konuyu konuşmak da istemez. Şu iyi bilinsin ki bizler buradan bir lira para kazanmadık. Birilerinin el atmaktan imtina ettiği, çekindiği ama bizi fütursuzca eleştirdiği bu konunun üzerine kararlı bir şekilde gideceğiz. Deprem yıkmaz, bizim eksik ve aksak yaptığımız bina yıkılır. Lütfen çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlayalım. Burada dönüşümü gerçekleştirmenin, verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.



“Bu kar topu, bir çığa dönüştü”

Yiğitler Kentsel Dönüşüm Projesi’nde tam bir sene önce 17 Ağustos 2022’de temel atma töreni düzenlediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bir yıl içerisinde burayı tamamlayacağız dedik. Bu bir iddiadır, kararlılıktır. Projede emeği olan müteahhide, Burkent’e ve çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımla vatandaşı mağdur etmemek için günlerce çalıştık. Şimdi bunu gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyorum. Artık bu kar topu bir çığa dönüştü. Bunu Allah’ın kulu engelleyemez. Değirmenönü’nde, Karapınar’da, Ulus’ta, Arabayatağı’nda, Beşyol’da, İstanbul Caddesi’nde, Gaziakdemir’, Sıcaksu’da, 1050 Konutlar’da dönüşüm var. Allah’ın izniyle Altıparmak’ta da olacak. Hanlar bölgesinde büyük bir kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm bir seyyar satıcı değildir. Kapınıza gelmez. Siz bu konuda kararlıysanız, müteahhitler, özel sektör ve Burkent marifetiyle bu dönüşüm sağlanabilir. Lakin 30-40 yılık binayı vereyim, üstüne hiç para vermeden sıfır ev alayım derseniz bu kentsel dönüşüm olmaz. Yavrularımızın geleceğini önemsiyoruz. Bizim onları daha kaliteli ve sağlam evlerde yaşatmak, vatanına, milletine, bayrağına, dinine bağlı insanlar olarak yetiştirmek gibi görevimiz var. Gecemizi gündüzümüze bunun için katıyoruz” dedi.



“İnsanları mağdur etmeden yapıyoruz”

Yıldırım’ın kötü talihini değiştirmek için milletvekilleriyle, ilçe belediyesiyle et ve tırnak gibi birlik ve beraberlik içerisinde kentsel dönüşüm konusunda çalıştıklarını söyleyen Başkan Aktaş, bir taraftan Ankara yolunun asfaltını yenilerken diğer taraftan da aynı kalitede alternatif bir güzergah oluşturmak için de çalıştıklarını hatırlattı. Kentsel dönüşüm konusunda kararlı olduklarını ve asla kırmadan, dökmeden samimiyetle sürdüreceklerini anlatan Başkan Aktaş, “Bugün burada 104 tane konut gözükebilir ama Bursa Büyükşehir Belediyesi Burkent marifetiyle, Yıldırım Belediyesi de kendi imkanlarıyla Yıldırım’da çatır çatır kentsel dönüşüm yapıyor. Bunları birlik ve beraberlik içerisinde insanları mağdur etmeden yapıyoruz. Kentsel dönüşüm ve riskli yapı çalışmaları çerçevesinde bu zamana kadar 352 bina, 2 bin 180 bağımsız bölümü yıktık. Bununla birlikte bu yıl burada olduğu gibi 1270 bağımsız bölümün inşaatının yapımını tamamlayıp Yiğitler, Sıcaksu ve Beşyol’da hak sahiplerine teslim edeceğiz. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Bursa genelinde devam eden ve hedeflenen toplam 870 bin metrekare proje alanında; bin 968 bina ve 7 bin 592 bağımsız bölümü yıkarak, 9 bin 980 adet konutun inşaatına başlayacağız. Anahtar teslimi yaptığımız Yiğitler'de inşallah ailenizle, sevdiklerinizle, evlatlarınızla birlikte hayırlı günlerde, mutlu ve huzurlu bir şekilde oturmayı Allah nasip etsin” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da 17 Ağustos Gölcük depreminin yıl dönümünde anlamlı bir tören düzenleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın bir yılda teslim etme sözü verdiği binaları tam vaktinde vatandaşa verdiğini hatırlatan Aydın, Bursa’nın her tarafında kentsel dönüşüm çalışmaların devam ettiğini belirterek, Yiğitler Kentsel Dönüşüm Projesi’nde emeği geçenleri tebrik etti.



“Şehir ıslahı yapıyoruz”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da 17 Ağustos 1999 depremini hatırlatarak depremi insanoğlunun kendi elleriyle afet haline getirdiğini belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi’nin bu şuurla kentsel dönüşüm çalışmaları yaptığını söyleyen Yılmaz, “Bizler sadece bina dönüşümü yapmıyoruz. Şehir ıslahı yapıyoruz. Burada da bir bölgenin ıslah yapılmıştır. Tüm imar uygulamalarında sosyal yaşam alanları kazandırmayı hedefliyoruz. Bu bölgede Ankara Caddesi’ne de alternatif güzergah oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken birlik ve beraberliğimizden büyük destek alıyoruz. Yıldırım günden güne güzelleşiyor. Çalışmalarımızın tamamında yanımızda olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Yiğitler Kentsel Dönüşüm Projesi de ilçemize ve Bursa’ya hayırlı olsun” diye konuştu.

Yiğitler Mahalle Muhtarı Ferhat Sarman, bölgeye her konuda destek veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyeleri tarafından hak sahiplerine anahtar teslimini temsilen plaket verildi.