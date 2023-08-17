2024-2025 yıllarını içine alan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi müzakereleri, Memur-Sen konfederasyonunun yetkilisi olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile üçüncü kez gerçekleştirdiği toplantı ile devam ediyor.

Toplantı öncesi, Bakan Işıkhan hükümetin ikinci teklifini açıkladı. Bu teklife göre, 2024 yılı için ilk 6 ayda yüzde 15, ikinci 6 ayda yüzde 10 zam önerildi. 2025 yılı zam teklifi ise ilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda yüzde 5 olarak belirlendi.

Hükümet, 2024 yılı için tekliflerini bir miktar artırırken, 2025 yılı için herhangi bir değişiklik yapmadı.

Bakan Işıkhan, teklif öncesindeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Sadece mali haklar değil, aynı zamanda sosyal haklarla ilgili birçok teklif maddesi bulunmaktadır. Bugünkü müzakerelerin geldiği nokta, birçok konuda uzlaşabileceğimizi göstermektedir. Birinci derecede olan tüm kamu görevlilere 3600 ek gösterge sağlanması için ilgili konfederasyonla işbirliği yapacağız. Belirli koşullarda disiplin affı uygulaması yapmayı düşünüyoruz. Görevde yükselme sınavlarının belirli bir zaman dilimi içerisinde düzenli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hac izni ve TOKİ konutları konusunda da paydaşlarımızla yakın istişare içerisinde olacağız."

Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 1 Ağustos'ta başlamış, ikinci toplantı ise 14 Ağustos'ta gerçekleşmişti.

İlk zam teklifi açıklandığında, hükümet tarafından önerilen rakamların yetersiz olduğunu düşünen Memur-Sen, teklifin revize edilmesini talep etmişti.

Eğer taraflar anlaşma sağlayamazsa, 22 Ağustos'ta yeni bir teklif sunulacak. Ancak bu teklif de kabul edilmezse, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Hakem Kurulu, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye ilişkin kararını açıklayacak.

Memur-Sen'in talepleri arasında 2024 için refah payı dahil ilk üç aylık dönemde yüzde 35, ikinci üç aylık dönemde yüzde 10, üçüncü üç aylık dönemde yüzde 15, dördüncü üç aylık dönemde yüzde 10 artış yer alıyor. 2025 için ise refah payı dahil ilk altı aylık dönemde yüzde 25, ikinci altı aylık dönemde yüzde 15 zam talep edilmişti.

Kira desteği, bayram ikramiyesi ve memur seyyanen zammının emekli maaşlarına da yansıtılması, diğer talepler arasında bulunuyor.